Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» потерпел первое поражение в сезоне. Со счетом 2:3 пермяки проиграли в гостях новокузнецкому «Металлургу». Шайбами в составе клуба из Перми отметились Давид Мнацян и Евгений Чефанов.

Напомним, ранее Молот одержал четырехматчевую серию побед и возглавил турнирную таблицу. На старте сезона ВХЛ подопечные Альберта Логинова обыграли «Ростов» (4:3). Далее разгромили воронежский «Буран» - 6:3, а в третьем матче – «Тамбов» (4:0). А завершили серию победой по буллитам над ХК АКМ (1:0).

Следующий матч в ВХЛ «молотобойцы» проведут 18 сентября. Соперник - «Омские Крылья» (0+).