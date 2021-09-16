В Перми по факту стрельбы пенсионером из окна возбуждено уголовное дело

. Фото: Василий Вахрин

В Перми в отношении 80-летнего пенсионера, стрелявшего из окна, возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в краевом следственном комитете.

Напомним, инцидент произошел в Перми сегодня утром. 81-летний пенсионер стрелял из ружья из окна своей квартиры на улице Свиязева. Полицейские из подъезда потребовали от него прекратить стрельбу. Но тот произвел несколько выстрелов в сторону полиции.

Сейчас оружие нарушителя спокойствия изъято, подозреваемый задержан и после освидетельствования медработниками и помещен в психбольницу. Расследование уголовного дела продолжается.