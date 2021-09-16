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Происшествия16 сентября 2021 17:12

В Перми по факту стрельбы пенсионером из окна возбуждено уголовное дело

Главный фигурант дела помещен в психбольницу
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Фото: Василий Вахрин

В Перми в отношении 80-летнего пенсионера, стрелявшего из окна, возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в краевом следственном комитете.

Напомним, инцидент произошел в Перми сегодня утром. 81-летний пенсионер стрелял из ружья из окна своей квартиры на улице Свиязева. Полицейские из подъезда потребовали от него прекратить стрельбу. Но тот произвел несколько выстрелов в сторону полиции.

Сейчас оружие нарушителя спокойствия изъято, подозреваемый задержан и после освидетельствования медработниками и помещен в психбольницу. Расследование уголовного дела продолжается.