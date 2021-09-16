В Перми пьяный работник автомойки угнал автомобиль

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В Перми Индустриальный районный суд признал работника автомойки виновным в угоне автомобиля.

Как рассказали в краевом МВД, преступление было совершено в апреле 2021 года. Пьяный работник автомойки, что располагается на улице Карпинского, воспользовался тем, что ключи автомобиля находились на стойке администратора. И не удержался от соблазна угнать «Ладу Калину». Однако долго поездка не продлилась: вскоре в районе аэропорта Б.Савино угонщика содержали сотрудники ДПС.

В итоге суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком 2 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Отметим, что ранее мужчина уже был осужден за подобное преступление и отбывал срок в колонии.