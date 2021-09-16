В Свердловской области автобус с пермскими вахтовиками врезался в КамАЗ

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Автобус с вахтовиками из Перми попал в ДТП в Свердловской области. Как рассказали в Госавтоинспекции по Свердловской области, авария произошла вечером 15 сентября на трассе «Екатеринбург-Серов» в Нижнетуринском районе.

Водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом с полуприцепом. В автобусе ехали 22 пермских вахтовика, которые направлялись на работу в ХМАО. Четверых из них, а также водителя автобуса госпитализировали.

Отмечается, что 47-летний водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД уже 6 раз. По факту ДТП проводится проверка.