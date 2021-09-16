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Общество16 сентября 2021 13:17

УФАС требует сменить название популярного в Прикамье курорта

Антимонопольщики считают, что это вредит честной конкуренции
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ЗАО курорт "Ключи"

Фото: ЗАО курорт "Ключи"

Пермское УФАС предписало ООО Лечебно-оздоровительный комплекс «Ключи» (ООО ЛОК «Ключи») изменить название в связи с нарушением Закона о защите конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба пермских антимонопольщиков.

Все дело в том, что организация использует фирменное название известного курорта Пермского края — «Ключи». Ранее это название зарегистрировало ЗАО «Курорт Ключи». По мнению УФАС, это может нанести потерпевшему ущерб в виде упущенной выгоды и навредить его деловой репутации.

Отметим, что ЗАО «Курорт Ключи» зарегистрировалось как юрлицо в 1992 году. ООО ЛОК «Ключи» - в 2006 году. Важно, что обе организации оказывают санаторно-курортные услуги, следовательно – конкурируют между собой.