Дмитрий Махонин: «У Пермского края есть все ресурсы для развития»

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

На площадке партии «Единая Россия» прошла встреча Штаба общественной поддержки. Состоялся разговор о том, как обеспечить в Прикамье комфортные условия для жизни людей. В ней участвовали депутаты, общественники и лидеры мнений.

- У Пермского края есть все ресурсы, чтобы продолжать поддерживать экономику и социальные проекты, инвестировать в здоровье людей и образование, – обратился к участникам диалога Дмитрий Махонин.

Как краевые власти будут строить работу с территориями?

Об этом поинтересовался исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского края Александр Русанов.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что развитие муниципалитетов – одно из ключевых направлений работы региональной власти.

- Со следующего года планируем возобновить предоставлений дотации тем округам, которые активно работают над увеличением собственных доходов, - сообщил Дмитрий Махонин. - Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности районов округов составят около 9,8 миллиарда рублей. На эти средства в территориях будет проводиться благоустройство, ремонт объектов социальной сферы и дорог.

Кадры для здравоохранения

Затронута в ходе разговора была проблема дефицита кадров в сфере здравоохранения. Прозвучало сообщение о том, что в регионе сейчас требуется более 900 врачей и около 1,5 тысяч медсестер и фельдшеров. В связи с этим Пермский край увеличил количество заявок в Минздрав РФ на выделение бюджетных мест в ординатуру, на четверть вырос целевой прием в Пермском медицинском университете. Кроме того депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу губернатора региона о выплатах студентам-целевикам медколледжей, продолжают действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

По инициативе главы Прикамья и при участии активистов региональным Минздравом подготовлен проект программы «Медицинские кадры Пермского края».

Дмитрий Махонин сообщил, что в рамках этой программы предлагается с 2022 года предоставлять дополнительные разовые выплаты вновь прибывшим в территории для работы врачам и фельдшерам, а также выпускникам ПГМУ и медицинских колледжей. До 2 миллионов рублей будут выплачивать тем, кто приедет работать в территории, где проживает до 50 тысяч человек, по 1 миллиону – поступившим на работу в медучреждения более крупных населенных пунктов. Предполагается также компенсировать расходы на аренду жилья медицинским сестрам и фельдшерам в размере 10 тысяч рублей ежемесячно, если они устроятся на работу в учреждения здравоохранения Перми.

- Новая программа должна помочь улучшить ситуацию с оказанием медицинской помощи в муниципалитетах Прикамья, – отметил Дмитрий Махонин.

Транспортная инфраструктура и газификация

Планами краевых властей по ремонту дорог муниципального значения поинтересовался координатор проекта «Безопасные дороги» в Пермском крае Дмитрий Аликин.

Дмитрий Махонин сообщил, что в этом году должны отремонтировать 800 километров дорог, на эти цели в бюджете для округов края выделили 6,5 миллиарда рублей. Пять лет назад подобные субсидии муниципалитетам были в шесть раз меньше. На следующую трехлетку объем расходов дорожного фонда Пермского края составит более 54 миллиардов рублей.

В качестве еще одного примера улучшения качества жизни жителей Прикамья было названо развитие программ газификации.

- В прошлом году в Пермском крае построили 35 газопроводов, в этом году строится еще 20 – газ сможет прийти в дома более чем 10 тысяч жителей, - сообщил Дмитрий Махонин. - К 2025 году уровень газификации сельских территорий Прикамья должен вырасти на 10 процентов.

Подводя итоги диалога, глава региона подчеркнул, что кризисные явления прошлого года пройдены, и Пермский край сейчас – в числе лидеров по росту доходной части бюджета.

- А это значит, что у нас есть возможность увеличить финансирование социальных программ, больше строить школ, детских садов, ремонтировать больше дорог и дворов, - отметил Дмитрий Махонин. - Наша задача – делать всё, что улучшает жизнь каждого жителя Пермского края», – резюмировал губернатор.

Помимо «Единой России» свои предложения о том, как улучшить качество жизни в регионе, высказывают и другие политические партии. К примеру, представители «Зеленой альтернативы» призывают позаботиться об окружающей среде. Они предлагают объяснять людям, что забота о природе это очень важно и актуально. Партия «Родина» предполагает работать с жителями в плотном взаимодействии, выясняя, какие проблемы их волнуют. «Коммунисты России» призывают ориентироваться на социалистическую модель развития государства.

Напомним, что голосование будет проходить в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.