«Т Плюс» подключила 73% жилфонда Перми к отоплению

Фото: «Т Плюс»

Специалисты предприятия «Пермские тепловые сети» и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» подключили к теплу 3693 многоквартирных дома Перми. Сейчас отопление подается в 73% жилого фонда, за теплоснабжение которого отвечает энергокомпания. Поэтапно тепло поступит в 5053 домов краевой столицы в тепловом контуре «Т Плюс».

Также энергетики «Т Плюс» полностью обеспечили теплом социальную сферу: к теплоносителю подключены 239 детских садов, 157 школ, 218 больниц и поликлиник. Отапливаются более 150 вузов, колледжей и лицеев.

По данным тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», часть управдомов еще не подтвердили готовность обслуживаемого жилфонда к отопительному сезону. Проверить свою УК/ТСЖ можно по списку критериев, которые должны обеспечить жилищные организации перед запуском отопления.

Если отопление в квартире отсутствует, жителям необходимо уточнять в своих обслуживающих организациях – УК/ТСЖ – информацию о наличии поданной заявки на подключение дома, а также подготовленности внутридомовой теплоустановки к запуску отопления.

«Теплоэнергетики выполняют наладку тепловых и гидравлических режимов на старте осенне-зимнего периода. Выводятся на зимние параметры 1,5 тыс. км теплосетей, насосные станции и центральные теплопункты. Для надежного теплоснабжения горожан в этом году энергокомпания реконструирует порядка 50 км тепловых сетей в краевой столице», – отмечает заместитель главного инженера по эксплуатации тепловых сетей предприятия «Пермские тепловые сети» ООО «Пермская сетевая компания» Алексей Колясников.

Отопительный сезон в Перми стартовал с 7 сентября. Соответствующее постановление № 686 от 06.09.2021г. подписал глава Перми Алексей Демкин. С этой даты начато поэтапное подключение к отоплению объектов социальной сферы. Согласно постановлению, с 14 сентября ведется подача теплоносителя в многоквартирные дома. Учитывая погодные условия, прием заявок на подключение жилого фонда начат уже 10 сентября.