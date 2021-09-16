В Прикамье приедет уникальная экспедиция Русского географического общества

Ученым предстоит установить в каком состоянии находятся сейчас корабли флотилии Колчака Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С середины октября в Пермском крае будет работать уникальная экспедиция Русского географического общества. Центр подводных исследований РГО займется изучением одной из самых интересных загадок в истории гражданской войны в Прикамье. Именно так называют подводные археологи затопление флота адмиралом Колчаком.

- Из официальных источников сегодня известно, что Камская флотилия насчитывала около двухсот судов. В акватории Камы, Чусовой и Сылвы в конце 1918 года, находилось огромное количество лодок, барж, кораблей, ранее курсировавших по Каме и Волге. Часть судов была переоборудована для последующего участия в военных действиях. Но уже к концу лета 1919 года, из-за угрозы захвата Перми красными войсками, было принято решение о затопление всего флота, - рассказал начальник Камкой археологической экспедиции Григорий Головчанский.

В проекте примут участие Центр подводных исследований Русского географического общества, Камская археологическая экспедиция ПГНИУ, Уральский центр подводных исследований, они проведут совместную экспедицию, которая поможет, установить все детали, тех событий, которые происходили больше века назад. Ученым предстоит установить в каком состоянии находятся сейчас корабли флотилии Колчака, подготовив базу для ее последующего изучения.

Толчком к развитию подводной археологии, которой раньше в Пермском крае не занимались, послужило исследование старинного парохода «Вера Фигнер». Пермские подводники обнаружили его в прошлом году на дне Сылвы. Находкой заинтересовались в Русском географическом обществе и во время визита в Пермь представителей РГО зашла речь о необходимости подводных исследований в Пермском крае. И уже через полгода во время очередной экспедиции рядом с Хохловкой на дне 25-метровое нашли старинное судно, которое покоится под водой, возможно, еще со времен Ермака.