В Перми умер водитель иномарки, который после ДТП со «скорой» попал в реанимацию

Фото: кадр видео "Плохие новости - Пермь 18+".

- К сожалению, позавчера водитель иномарки умер в больнице, - сообщил «КП» автоюрист, Председатель Союза автомобилистов Пермского края Александр Сидоров.

Напомним, утром 6 сентября на шоссе Космонавтов произошло серьезное ДТП. Столкнулись Volkswagen Polo и автомобиль скорой помощи. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что автомобиль медиков ехал по "встречной" и на перекрестке врезался в иномарку.

От удара "скорая" едва удержалась на колесах, а легковушку отбросило на бордюр. Иномарка получила сильные повреждения, водитель оказался зажат в салоне, его достали приехавшие на место аварии спасатели и в тяжелом состоянии увезли в больницу.

По словам автоюриста, ПДД нарушил водитель "скорой".

- Водитель скорой медицинской помощи не имел права включать проблесковый маячок и звуковой сигнал, так как он не выполнял служебное задание - объясняет Сидоров. - Бригады медиков в салоне не было, он ехал один. По правилам он мог включить спецсигнал только в том случае, если ехал на вызов или возвращался с него с пациентом в салоне.

Сейчас родственники погибшего мужчины занимаются подготовкой к прощанию. После этого, вероятнее всего, они будут судиться с работодателем, которому принадлежит спецтехника.