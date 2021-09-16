Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 10:21

С 17 сентября на участке между станциями «Пермь II» и «Левшино» пойдут поезда

Запущен новый этап строительства наземного метро в Перми
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Власти считают, что надземным метро будут пользоваться еще не менее 320 тысяч жителей.

Власти считают, что надземным метро будут пользоваться еще не менее 320 тысяч жителей.

Фото: архив "КП"

В Перми краевые власти сообщают о запуске нового этапа проекта «Наземное метро». С 17 сентября на участке железной дороги между станциями «Пермь II» и «Левшино» через станцию «Пермь I» пойдут поезда.

15 сентября был подписан приказ Федеральным агентством железнодорожного транспорта. Далее по маршруту будут построены остановки на набережной, будет открыто направление «Пермь – Закамск», а также планируется обновить подвижной состав.

В планах поезда, следующие из Краснокамска до вокзала «Пермь II», будут доходить до микрорайона Левшино, а от станции Оверята – доезжать до микрорайона Голованово.

Поезда по Горнозаводской железнодорожной ветки пойдут до станции «Пермь I», будут довозить пассажиров до железнодорожного вокзала «Пермь II».

Изменения произойдут на 15 маршрутах, идущих в Пермь со стороны поселка Углеуральский и 16 – от города Чусового.

Власти считают, что надземным метро будут пользоваться еще не менее 320 тысяч жителей, которые раньше не пользовались таким видом транспорта.