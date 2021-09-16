С 17 сентября на участке между станциями «Пермь II» и «Левшино» пойдут поезда

Власти считают, что надземным метро будут пользоваться еще не менее 320 тысяч жителей. Фото: архив "КП"

В Перми краевые власти сообщают о запуске нового этапа проекта «Наземное метро». С 17 сентября на участке железной дороги между станциями «Пермь II» и «Левшино» через станцию «Пермь I» пойдут поезда.

15 сентября был подписан приказ Федеральным агентством железнодорожного транспорта. Далее по маршруту будут построены остановки на набережной, будет открыто направление «Пермь – Закамск», а также планируется обновить подвижной состав.

В планах поезда, следующие из Краснокамска до вокзала «Пермь II», будут доходить до микрорайона Левшино, а от станции Оверята – доезжать до микрорайона Голованово.

Поезда по Горнозаводской железнодорожной ветки пойдут до станции «Пермь I», будут довозить пассажиров до железнодорожного вокзала «Пермь II».

Изменения произойдут на 15 маршрутах, идущих в Пермь со стороны поселка Углеуральский и 16 – от города Чусового.

Власти считают, что надземным метро будут пользоваться еще не менее 320 тысяч жителей, которые раньше не пользовались таким видом транспорта.