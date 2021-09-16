Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 9:37

Часть студентов ПНИПУ перевели на дистанционное обучение

В 20 группах были выявлены случаи коронавирусной инфекции
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ПНИПУ два десятка групп были переведены на дистанционно обучение из-за коронавирусной инфекции.

В ПНИПУ два десятка групп были переведены на дистанционно обучение из-за коронавирусной инфекции.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ПНИПУ два десятка групп были переведены на дистанционно обучение из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- От общего числа студентов очной формы обучения это 4%, - говорят в ПНИПУ. – На факультете химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий и гуманитарном факультете на дистанционный формат переведены по шесть групп. На других факультетах от одной до трех.

Через неделю 10 групп должны будут вернуться к очному обучению.