Офисное здание в центре Перми снесут, чтобы построить элитную многоэтажку

Пермякам знакомо это здание, как офис регистрационной палаты с вечными очередями. Фото: архив "КП"

В Перми здание по улице Газеты Звезда, 5 снесут, а на его месте построят жилой дом премиум класса. Об этом стало известно от арендаторов помещений, которые располагаются в здании. Известно, что его демонтаж планируют провести в 2022 году.

Напомним, что многие годы в этом здании находилось «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения», а потом помещения передали в аренду.