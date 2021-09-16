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Общество16 сентября 2021 8:38

Офисное здание в центре Перми снесут, чтобы построить элитную многоэтажку

Арендаторам уже сообщили о планах собственника
Анна Маркова
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Пермякам знакомо это здание, как офис регистрационной палаты с вечными очередями.

Пермякам знакомо это здание, как офис регистрационной палаты с вечными очередями.

Фото: архив "КП"

В Перми здание по улице Газеты Звезда, 5 снесут, а на его месте построят жилой дом премиум класса. Об этом стало известно от арендаторов помещений, которые располагаются в здании. Известно, что его демонтаж планируют провести в 2022 году.

Напомним, что многие годы в этом здании находилось «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения», а потом помещения передали в аренду.