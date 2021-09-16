Псевдогадалка сняла порчу пенсионерке за 20 тысяч рублей

Псевдогадалку задержали и возбудили уголовное дело о мошенничестве. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Краснокамске пенсионерка лишилась 20 тысяч рублей, доверясь совершенно незнакомой женщине. Подробности преступления рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Этим летом 37-летняя подозреваемая подошла на улице к незнакомой женщине и заговорила с ней напросилась в гости.

Зайдя в квартиру, гостья стала запугивать пенсионерку рассказами о неприятностях, которые будут у нее и ее родственников и предложила снять порчу.

За это пенсионерка отдала гадалке 20 тысяч рублей пятитысячными купюрами. Но все деньги обманщица не взяла, вернула обратно 5000 рублей и сказала, чтобы женщина никуда не выходила из квартиры и ушла.

Через некоторое время пожилая женщина спохватилась, но было уже поздно. Обманутая пенсионерка написала заявление в полицию.

Псевдогадалку задержали и возбудили уголовное дело о мошенничестве. Она вернула деньги пенсионерке. Материалы уголовного дела направлены в суд.