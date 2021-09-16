Сильное похолодание пришло в Пермский край

В воскресенье в Прикамье станет еще холоднее. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Пермском крае сентябрь настолько холодный, что, выходя на улицу, хочется надеть зимнее пальто. Синоптики говорят, что с 16 по 19 сентября в регионе будет властвовать тыловая часть циклона, а это значит, что дождь все чаще будет сменятся снегом. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в Прикамье временами будет пролетать снег.

Преобладающая температура воздуха с 16 – 18 сентября прогнозируется на уровне -1…5°, днем 3…8°. В воскресенье 19 сентября еще холоднее – ночью -3…+2º, днем +2…+7º.

Подробнее о погоде на ближайшие дни:

В четверг, 16 августа, облачно, осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами сильные. Ветер западный 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5º, днем +4,+9º.

17 сентября погода не изменится, будет также пасмурно и ветрено. Температура воздуха ночью +1,+6º, днем +4,+9º.