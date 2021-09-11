Группа компаний ПЗСП вошла в ТОП-100 застройщиков России по объему строящегося жилья

Фото: ПЗСП

Согласно аналитическому отчёту, опубликованному на официальном портале наш.дом.рф, группа компаний ПЗСП обладает наибольшей долей рынка среди строительных компаний Пермского края – 13,69 % и возводит более 192 тыс. кв. метров жилья.

На сегодняшний день в работе у группы компаний ПЗСП находится несколько объектов в разных районах города Перми. Так, ведётся строительство домов фирменной серии Э-600 в Мотовилихинском районе по бул. Гагарина, 18 и ул. Баранчинской, 16, в Кировском районе по ул. Ушакова, 15 и ул. Ушакова, 65, в Свердловском районе по ул. Яблочкова, 3. Недавно в продажу вышел новый объект от застройщика в Дзержинском районе по ул. Докучаева, 23, который будет построен по новой технологии индустриального домостроения BAUM.

Отметим, что квартиры от ПЗСП не раз становились победителями программы Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Застройщик традиционно занимает первое место в рейтинге добросовестных застройщиков Перми, который раз в два года проводит социологическое агентство «СВОИ».

Выбрать свою новую квартиру и прогуляться по ней с помощью виртуального 3D-тура, а также следить за ходом строительства дома онлайн покупатели могут на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Баранчинская, 16 – ООО «Спейстрой Баранчинская, 16», ул. Адмирала Ушакова, 15 – ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Ушакова, 65 - ООО «Спецстрой Водники», бул. Гагарина, 18 «Спецстрой «Бульвар Гагарина, 18», ул. Яблочкова, 3 – ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», ул. Докучаева, 23 – ООО «Спецстрой Докучаева, 23».