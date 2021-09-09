Остановку «ЖБК-1»в Перми переименовали в «Юнгородок»

В Перми остановка общественного транспорта «ЖБК-1» в Свердловском районе переименована. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми остановка общественного транспорта «ЖБК-1» в Свердловском районе переименована. Теперь она будет называться «Юнгородок».

В городской администрации напомнили, что в военные годы на моторостроительном заводе №19 были размещены шесть эвакуированных предприятий, где работали в основном подростки.

Для них были построены пять юношеских городков. В них жили выпускники училищ, молодые люди от 14 до 19 лет, – именно поэтому и возникло такое название. Юнгородки возводились везде, где работали большие авиастроительные заводы.

АО «ЖБК-1» перенесено на другую территорию, поэтому было принято решение о переименовании остановки: рядом с ней находился один из юнгородков – поселок Леваневского.