Сбил насмерть и уехал с места ДТП: в Перми осудят водителя, скрывшегося после аварии

. Фото: Василий Вахрин

В Перми осудят водителя, который сбил насмерть мужчину и скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в Пермской краевой прокуратуре.

Напомним, смертельное ДТП произошло в апреле 2021 года в Перми на Красавинском мосту. Водитель легковушки подъезжал к мосту и выехал на правую обочину, сбив по неосторожности сбил пешехода. Виновник аварии не остановился, чтобы помочь пострадавшему и поспешил скрыться с места ДТП. От полученных травм пострадавший скончался.

Позже полиция выяснила, что обвиняемый до этого уже привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом состоянии. В ближайшее время материалы нового уголовного дела будут переданы в суд.