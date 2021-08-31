За сутки COVID-19 выявили в 27 муниципалитетах Прикамья

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По результатам исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксировано 474 случая заражения коронавирусной инфекцией. А новые заболевшие обнаружены в 27 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 – 172 – выявлено в Перми. На втором месте – Пермский муниципальный район. В нем обнаружено 78 человек с инфекцией. На третьем месте идет Чайковский, в котором зафиксировано 30 случаев инфицирования.

В Лысьве коронавирус подтвердился у 25 жителей, в Чусовском городском округе – у 21, в Осинском городском округе – у 20, в Бардымском муниципальном округе – у 14.

По 13 зараженных обнаружено в Куединском муниципальном округе, а также в Добрянском и Чернушинском городских округах. По 11 – в Ординском муниципальном округе и Суксунском городском округе. В Кочевском муниципальном округе заболели 10 прикамцев, в Кишертском муниципальном округе – 7, в Еловском муниципальном округе – 6.