В Перми на 4-х маршрутах запустят бескондукторную оплату проезда

. Фото: Андрей МАТЛИН

В Перми с 1 сентября на 4-х маршрутах введут бескондукторную систему оплаты проезда. Об этом рассказали в пермской мэрии.

Так, сперва без кондукторов останутся автобусы № 4, 59 и 80 и трамвай № 8. На них пассажиры смогут оплатить проезд безналичным способом с помощью валидаторов.

Если пассажир планирует оплатить наличными или совершить пересадку, проезд нужно оплатить у водителя.

Отметим, что трамваи № 8 оборудют специальными валидаторами. Они позволят самостоятельно получить пересадочные талоны, не обращаясь к водителю.

Контролировать оплату проезда будут бригады контролеров.