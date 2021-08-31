В Перми на 4-х маршрутах запустят бескондукторную оплату проезда

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Фото: Андрей МАТЛИН
В Перми с 1 сентября на 4-х маршрутах введут бескондукторную систему оплаты проезда. Об этом рассказали в пермской мэрии.
Так, сперва без кондукторов останутся автобусы № 4, 59 и 80 и трамвай № 8. На них пассажиры смогут оплатить проезд безналичным способом с помощью валидаторов.
Если пассажир планирует оплатить наличными или совершить пересадку, проезд нужно оплатить у водителя.
Отметим, что трамваи № 8 оборудют специальными валидаторами. Они позволят самостоятельно получить пересадочные талоны, не обращаясь к водителю.
Контролировать оплату проезда будут бригады контролеров.