Noize MC отменил пермский концерт по состоянию здоровья

Иван Алексеев. Фото: Архив "КП"

Российский музыкант Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, отменил свой концерт в Перми. Об этом сообщил он сам на своей странице ВКонтакте. Концерт должен был состояться 15 октября.

В этом году музыканту диагностировали люмбаго и воспаление седалищного нерва. Врачи порекомендовали «беречь себя». Помимо этого, музыкант дважды за год болел коронавирусом.

Кроме этого, Иван Алексеев пояснил, что на решение об отмене повлияла напряженная эпидемиологическая ситуация в регионах России.

Из всего тура музыкант оставил лишь пять концертов: в Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве.

Те, у кого уже куплен билет, могут попасть на концерт в одном из этих пяти городов. В личном кабинете билетного оператора, где был куплен билет, можно оформить возврат, а после этого приобрести новый билет.