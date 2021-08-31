Пермского бизнесмена оштрафовали на 980 тысяч рублей за взятку

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В Перми бизнесмена осудили за взятку должностному лицу. Как рассказали в краевом следственном комитете, 51-летний пермский предприниматель занимается поставками в больницы сухой адаптированной молочной смести и быстрорастворимой молочной каши для детей.

И в январе 2015 года обвиняемый дал взятку главному бухгалтеру и контрактному управляющему одного из медицинских учреждений Прикамья для того, чтобы получить преимущество во время очередного аукциона на закупку товаров.

Расследование признало вину бизнесмена. Суд приговорил виновного к штрафу в размере 980 тыс. руб.