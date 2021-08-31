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Происшествия31 августа 2021 16:00

В Прикамье мужчина пытался изнасиловать соцработницу, угрожая ей ножом

Потерпевшая оказала сопротивление
Дмитрий Волгарев
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Фото: Василий Вахрин

В Чердынском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, его обвиняют в «покушении на совершение изнасилования, соединенное с угрозой убийства».

Случай произошел в июле 2021 года. Днем к мужчине в дом пришла соцработница, которая оказывала социальную поддержку и помощь. Угрожая ей ножом, преступник попытался ее изнасиловать. Но девушка оказала сопротивление и мужчина не смог осуществить задуманное.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.