«Сегодня в Перми родилась законодательная инициатива»: Сергей Миронов встретился с противниками застройки стадиона возле УДС «Молот»

Сергею Миронову передали больше 10 тысяч подписей жителей Мотовилихи. Фото: Андрей МАТЛИН

Сегодня в Пермь прибыл председатель социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» Сергей Миронов.

Свой визит он начал с возложения цветов к памятнику Воздушно-десантным войскам России. Он сам был десантником - служил в ВДВ, в армию ушел добровольно со второго курса техникума, несмотря на отсрочку на время учебы. Представители пермских организаций Союза ветеранов Афганистана и «Боевое братство» передали Сергею Миронову обращение. Он отметил, что оно – весьма своевременное.

Сергей Миронов встретился с пермскими ветеранами. Фото: Андрей МАТЛИН

- Это большая несправедливость: когда Родина отдавала приказ – будь то Афган, будь то Чечня, наши солдаты и офицеры с честью выполняли свой долг, многие гибли, получали ранения, - объяснил Сергей Миронов. - Но сегодня они не имеют статуса ветеранов боевых действий. Это абсолютно нечестно и несправедливо. Фракция нашей партии в Госдуме предлагала коренным образом изменить закон «О ветеранах», но получила отказ от правительства. И то, что предложили мне братья-десантники здесь в Перми, это правильные требования. Например, - создать агентство по делам ветеранов при Минтруда. Более того, думаю, в идеале должно появиться министерство по делам ветеранов и старшего поколения. Потому что очень много проблем у ветеранов, пенсионеров и предпенсионеров. Нужно возвращать нарушенную в ходе пенсионной реформы справедливость в деле выплаты пенсий, в том числе и тем, кто защищал нашу страну.

Сергей Миронов встретился также с жителями ветхих домов на улице Бородинской, которые пришли получить помощь в мобильный центр правовой защиты партии. Они поделились с лидером справедливороссов своими бедами.

Жильцы ветхих домов рассказали Сергею Миронову о своих бедах.

- То, что я услышал от вас, это безобразие, - согласился с ними Сергей Миронов. - Почему люди волнуются? Рядом с домами, где они продолжают жить, стоит уже расселенный дом. Он открыт для доступа. Туда свободно проникают дети, что очень опасно, там селятся асоциальные личности. Нужно было расселять этот проблемный квартал комплексно, а не по частям. Мы обязательно будем оказывать юридическую поддержку людям. С 2014 наша социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» организует работу Центров защиты прав граждан. В 75 городах страны мы открыли такие центры. В Перми работает два таких центра, а всего в Пермском крае – 5 подобных центров. Их задача - помогать людям, когда они сталкиваются с несправедливостью. Начинали мы с защиты прав граждан в сфере ЖКХ, но потом оказалось, что людей волнует множество других проблем: они не получают должной правовой защиты в случае конфликтов с работодателями, сталкиваются с неполучением медицинского обслуживания, с проблемами в сфере образования, в транспортной отрасли.

Пообщался Сергей Миронов и с представителями территориального общественного самоуправления Мотовилихинского района. Они посетовали, что открытый стадион возле УДС «Молот», где занимаются их дети, собираются отдать под застройку. Жители района передали лидеру справедливороссов увесистый пакет.

- Люди собрали более 10 тысяч подписей против застройки стадиона, - сообщила председатель совета реготделения партии Вероника Куликова. – Они также предложили принять федеральный закон, который бы запрещал смену зонирования для территорий, которые заняты спортивными объектами.

- Спасибо вам за активную гражданскую позицию, поблагодарил собравшихся Сергей Миронов. - Вы правильно ставите вопрос: нужно принять закон, который запрещает застраивать открытые спортивные площадки, которых у нас и так не хавтает. С одной стороны, мы ратуем за здоровый образ жизни, а с другой – отдают стадионы под застройку. По сути дела сейчас здесь в Перми с вашей помощью родилась важная законодательная инициатива. Я обещаю, что когда начнет работать Госдума 8 созыва, мы внесем – еще до нового года - законодательную инициативу, в которой будет четко записано, что на открытых спортплощадках запрещается любое строительство.