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Спорт31 августа 2021 15:33

Пермяк стал чемпионом мира по пляжному самбо

Соревнования по этому виду спорта прошли впервые
Григорий СЕРЕДКИН
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Пермский самбист Владислав Сергеев стал чемпионом мира по пляжному самбо. В финальном поединке в весовой категории до 58 кг он одолел соперника из Казахстана, сообщили в краевом минспорта.

Первый в истории Чемпионат Мира по пляжному самбо прошел на Кипре. В нем участвовали спортсмены из 11 стран: России, Болгарии, Греции, Израиля, Казахстана, Кипра, Румынии, Сербии, Узбекистана, Украины и Южной Кореи.

По итогам соревнований россияне завоевали 6 золотых медалей из восьми возможных, 2 бронзовые и стали победителями в командном зачете.