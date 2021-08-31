Пермь Первая/ВКонтакте

В Перми на трамвайном маршруте №6 появились QR-коды для оплаты проезда, сообщает пресс-служба городской мэрии. С их помощью в обновленной версии мобильного приложения «Транспортная карта Пермь» можно будет самостоятельно оплатить проезд. И если тестовый запуск пройдёт успешно, такая возможность появится во всём городском транспорте.

Сначала протестировать новую опцию смогут пользователи операционной системы Android. Позже обновление станет доступно для скачивания в «App Store».

Оплатить проезд можно за любое количество человек. Также возможна бесплатная пересадка - после оплаты в приложении появится пересадочный талон.