Краевое МЧС предупреждает о высокой пожароопасности и заморозках

. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Краевое МЧС предупреждает прикамцев и гостей региона о высокой пожароопасности и заморозках.

Так, по данным ЦГМС, с 1 по 3 сентября местами по региону сохраняется 4 класс пожарной опасности, а по югу максимальный - 5 класс пожарной опасности.

Помимо этого, в ночь с 31 августа на 1 сентября в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

Напомним. Что до 10 сентября в Прикамье действует особый противопожарный режим в лесах. В это время запрещается разжигать костры в лесах вне оборудованных кострищ.