Снова в школу: в Прикамье родители поделили задачи по подготовке детей к 1 сентября

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По данным ВЦИОМ, на подготовку ребенка к учебному году россияне в среднем тратят порядка 27 тысяч рублей. В списке обязательных приобретений покупка гаджетов. Для младших школьников родители покупают смарт-часы, для старших учеников и студентов - смартфоны с большим объемом памяти. В Пермском крае каждый четвертый такой девайс приобретается в кредит.

Покупать модемы и роутеры для учебы, напротив, пермяки стали значительно меньше. Этот тренд телеком-аналитики связывают с переходом от «удаленки» к офлайн посещению образовательных учреждений края.

Самым покупаемым девайсом к 1 сентября в Прикамье стали умные-часы с обязательной SOS-кнопкой. Спрос на этот гаджет, по данным аналитиков МегаФона, вырос на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост эксперты связывают с открытием розничной торговли, которая в прошлом году из-за пандемии работала с ограничениями. Чего не скажешь про модемы и роутеры, интерес к их покупке у пермяков снизился на 50 процентов.

Чаще всего при выборе смартфона для будущего школьника взрослые руководствуются принципом — «цена/качество» и отдают предпочтение таким гаджетам стоимостью до 10 тысяч рублей. Обращают внимание на возможность установки нескольких сим-карт, наличие двух — трех камер, большой объем памяти, громкий динамик.

Выбор смартфона своему ребенку обычно осуществляет глава семьи, что подтверждает аналитика продаж в интернет-магазине МегаФона.

ТОП-3 популярных смартфонов в Прикамье стоимостью до 10 000 тысяч рублей

1. Xiaomi Redmi 9C 64GB Midnight Grey

2. Samsung Galaxy A01 Core Черный

3. Xiaomi Redmi 9A 32GB зеленый

Как показал обезличенный анализ с использованием инструментов Big Data, чаще всего выбор онлайн образовательного заведения осуществляют мамы. Они отдают предпочтение:

1. Учи.ру (www.uchi.ru)

2. Якласс (www.yaklass.ru)

3. Фоксфорд (www.foxford.ru/)