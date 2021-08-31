В Пермском крае нашли автомобиль мужчины, пропавшего три дня назад

Автомобиль пропавшего мужчины нашли в Осинском районе.

В Пермском крае 28 августа пропал 71-летний Виктор Березин. Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщают, что коло 21.20 он выехал из дома в Перми по улице Полины Осипенко и пропал.

- Сегодня ночью волонтеры в ходе поисковых мероприятий на местности в Осинском районе обнаружили автомобиль, на котором передвигался пропавший, но самого Виктора Владимировича в машине не оказалось, - сообщают волонтеры.

Они обращаются к жителям Прикамья с просьбой. Если вы проезжали 29 августа в том районе около 1.00 и позже, или подвозили Виктора Владимировича, либо видели человека с описанием из ориентировки, либо он попал на запись вашего видеорегистратора, сообщите координатору поисков - Ксюша Макарова +7 (902) 630-80-82. Важна любая информация.

Если Вы можете присоединиться к поискам в Осинском районе, просьба сообщить по номеру телефона координатора Ксении +7 (902) 630-80-82.

Просим откликнуться владельцев БПЛА (квадрокоптер): нам нужна Ваша помощь.