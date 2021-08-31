В военном дивизионе Мотовилихинских заводов сменился директор

Фото: ГП "Мотовилихинские заводы"

С 1 сентября 2021 года новым директором военного дивизиона «Мотовилихинских заводов» назначен Виктор Калинин, ранее занимавший пост первого заместителя директора — исполнительного директора ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Об этом рассказали в пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы».

Прежний директор продолжит исполнять полномочия гендиректора АО «НПП «Старт» имени А.И. Яскина» (входит в холдинг «Технодинамика»).

Виктор Калинин – выпускник кафедры систем управления энергетикой и промышленными предприятиями УГТУ-УПИ. В 2020 году стал победителем всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», на котором вошёл в сотню лучших среди 230 тыс. участников. Руководитель Пермского отделения межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов спецназа ГРУ» имени Героя РФ Шектаева Д. А.», КМС по самбо.