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Общество31 августа 2021 11:32

В Перми с 1 сентября изменятся несколько автобусных маршрутов

С началом осени власти обещают увеличить количество транспорта в городе
Анна Маркова
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1 сентября увеличится количество автобусов на маршрутах.

1 сентября увеличится количество автобусов на маршрутах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 1 сентября изменятся маршруты нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщает департамент транспорта администрации города.

№19 свяжет микрорайон возле фабрики «Гознак» с Комсомольским проспектом;

№26 – микрорайон Гарцы-2 с микрорайоном Садовый;

№78 – микрорайон Чапаевский с центральной частью города.

Также с 1 сентября будет изменен маршрут автобусов №78 «микрорайон Кислотные дачи – ПНИПУ»: он будет заезжать в микрорайон Чапаевский.

Кроме изменений маршрутов следования, с 1 сентября увеличится количество автобусов на маршрутах. Они перейдут на осеннее расписание.