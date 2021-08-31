В Перми с 1 сентября изменятся несколько автобусных маршрутов

1 сентября увеличится количество автобусов на маршрутах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 1 сентября изменятся маршруты нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщает департамент транспорта администрации города.

№19 свяжет микрорайон возле фабрики «Гознак» с Комсомольским проспектом;

№26 – микрорайон Гарцы-2 с микрорайоном Садовый;

№78 – микрорайон Чапаевский с центральной частью города.

Также с 1 сентября будет изменен маршрут автобусов №78 «микрорайон Кислотные дачи – ПНИПУ»: он будет заезжать в микрорайон Чапаевский.

Кроме изменений маршрутов следования, с 1 сентября увеличится количество автобусов на маршрутах. Они перейдут на осеннее расписание.