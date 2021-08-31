ВТБ увеличит размер государственной выплаты пенсионерам

Фото предоставлено пресс - службой ВТБ

Клиентам, которые ранее не получали пенсию в ВТБ, банк в качестве дополнительной поддержки начислит по 2 000 рублей. Для этого необходимо с 1 сентября по 31 октября включительно оформить заявление на зачисление пенсионных выплат на карту «Мир» ВТБ. Средства от банка поступят на счет не позднее следующего календарного месяца после получения первой пенсии.

Кроме того, с 1 сентября ВТБ увеличит ставку на остаток по текущему счету пенсионеров на 1,5 п.п. - до 7,5% годовых. Такая ставка будет доступна для клиентов, которые начали получать пенсию в ВТБ после 1 июня 2021 года, на остаток по карте до 100 тыс. рублей. Доход выплачивается ежемесячно и начисляется на ежедневный остаток по счету.

«ВТБ нацелен на адресную помощь незащищенным категориям населения и уделяет особое внимание старшему поколению. Мы хотим выступать не просто техническим провайдером по переводу пенсий, но и помогать клиентам дополнительными зачислениями. Именно поэтому мы приняли решение увеличить государственную выплату в размере 10 тыс. рублей со своей стороны на 20%, а также повысить для пенсионеров размер ставки на остаток по текущему счету до 7,5%, чтобы пенсионеры чувствовали себя увереннее в финансовом плане. Подобные инициативы мы намерены запускать и в дальнейшем», - комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Тем, кто начал получать пенсию на карту ВТБ 1 июня и позже, помимо повышенной доходности по текущему счету и дополнительной выплаты банк зачисляет до 10% дополнительного кешбэка при оплате картой товаров в аптеках, а также услуг ЖКХ (в том числе через ВТБ Онлайн). Чтобы получить этот кешбэк, необходимо бесплатно подключить к Мультикарте, на которую начисляется пенсия, одну из бонусных опций – это можно сделать самостоятельно в ВТБ Онлайн или в офисе банка.

Ранее ВТБ реализовал возможность получить дополнительные 10% к «школьным» выплатам со стороны государства, которые начались 2 августа. ВТБ со своей стороны добавляет к этой сумме 1000 бонусных рублей и предлагает бесплатное онкострахование для детей.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)