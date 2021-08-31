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Звезды31 августа 2021 10:18

В Перми выступит правнук изобретателя терменвокса Льва Термена

Пермская филармония раскрыла программу XVI Международного фестиваля органной музыки
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пётр Термен. Фото: филармония

Пётр Термен. Фото: филармония

XVI Международный фестиваль органной музыки (6+) пройдет в Перми с 31 октября по 7 ноября. Как рассказали в Пермской краевой филармонии, впервые в этом году орган будет звучать вместе с терменвоксом. Со своей техникой игры на первом бесконтактном музыкальном инструменте познакомит Пётр Термен, правнук изобретателя терменвокса Льва Термена.

Открывать XVI фестиваль будет камерный хор «Нижний Новгород». Ансамбль Classy Jazz познакомит пермяков с «Сокровищами кельтов».

В рамках традиционной Всероссийской «Ночи искусств» впервые на сцене Органного зала с уникальной программой «Музыка древних цивилизаций» выступят этнофутуристический театр «ЭФИ» (Ханты-Мансийск) и обладатель Гран-при Международного турнира TEREM CROSSOVER вокально-инструментальный ансамбль «Портреты Фа-диез».

Специальным гостем фестиваля станет примадонна российской оперной сцены, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова. Певица представит программу шедевров мировой вокальной культуры под аккомпанемент органа.

Также на фестивале выступят органисты разных исполнительских школ: Мария Черепанова, Наталья Летюк, Федор Строганов (Москва), Татьяна Бочкова (Нижний Новгород), Тимур Халиуллин (Белгород), Елена Коземиренко (Ханты-Мансийск), Юрий Габрусь (Беларусь).