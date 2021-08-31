Россияне хотят сэкономить на сборах первоклассника в школу

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главным образом родители стремятся выгадать на оборудовании домашнего места для занятий (стол, стул, лампа) — 31%, канцелярских товарах — 29% и школьной форме — 24%.

В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи жителей семи крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург: преимущественно женщины (63%) в возрасте 26-45 лет с ежемесячным доходом от 30 до 60 тыс. руб. (47%), у которых есть несовершеннолетние дети. У 48% респондентов — двое детей, у 42% — один ребенок, у 10% — трое и более.

Только треть россиян склонна думать, что их расходы на детей в 2021 году не изменились. Большинство же (62%) уверены, что они скорее выросли, и главным образом на это повлияли траты на одежду и обувь (56%), организацию детского отдыха (25%) и дополнительного образования (8%). Однако 7% опрошенных родителей полагает, что стали тратить на детей меньше. В 2020 году в этом были убеждены 25% опрошенных. Тогда же 41% считали, что расходы на ребёнка за год не изменились, а 34% — что скорее выросли.

В 2021 уменьшилась доля россиян, которым удалось сократить расходы на детский отдых: 40% против 56% годом ранее. При этом и доля тех, кто провел лето дома в самоизоляции стала меньше (19% против 46%), а путешествующих по России — больше (45% против 26%).

В этом году четверть респондентов провожает в школу первоклассника, а больше половины (53%) — детей старшего возраста. Значительная часть опрошенных (83%) собираются пойти на праздник 1 сентября. И только 8% считает, что тожественную линейку надо отменить, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В 2020 году расклад был несколько иным: тогда на праздник собирались 75%, а опасались его 17%.

Как и в прошлом году, 31% опрошенных планирует потратить на сборы первоклассника в школу до 15 тыс. руб., 28% — до 20 тысяч. Однако число родителей, рассчитывающий уложиться в 5-10 тыс. руб. стало меньше — 16% против 19% годом ранее.

Большинство опрошенных (70%) полагают, что дороже всего обойдётся покупка школьной формы и обуви, а четверть (26%) готовится потратиться на стол, стул и другое оборудование для занятий дома.

Родителей, которые готовы закупиться к школе полностью онлайн, остаётся немного — 5%. Доля тех, кто доверяет только оффлайн-магазинам также практически стабильна — 21% в 2021 и 26% в 2020. Главная причина для шоппинга в интернете — скорость и выгода. А те, кто ходит в аналоговые магазины, прежде всего ценят возможность подобрать одежду по размеру и проверить качество товара. Большинство же родителей (74%) по-прежнему будет просто смотреть, где выгоднее.