Администрация Перми расторгла контракт на проектирование нового оперного театра

Эскиз нового оперного театра в Перми.

В Перми прошел суд, на котором Управление капитального строительства региона и проектировщик новой сцены оперного театра ГК «Строй-Эксперт» пришли к соглашению по поводу расторжения контракта. Об этом сообщает издание Business Class.

УКС не стал настаивать на указании формулировки о причине – «в связи с нарушением сроков и некачественным выполнением работ». После этого подрядчик согласился с расторжением договора.

Также Управление просит взыскать штраф и неустойку за срыв срока, а подрядчик настаивает на встречных требованиях – оплатить за проделанную работу 152 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Проектирование нового здания Пермского театра оперы и балета продолжится за счет Романа Абрамовича. Благодаря этому бюджет Прикамья сэкономит около 100 миллионов рублей.

Проектные работы проведут компании WernerSobek, Arup, а также архитектурное бюро wHY, ранее создавшее концепцию новой сцены пермской оперы. Кстати, привлек бюро wHY в Пермь также Роман Абрамович. Эскизы будущего театра были представлены на заседании Градсовета в январе 2020 года.