Оперштаб в Пермском крае пригрозил вновь закрыть ТРК и ТЦ

В ТРК и ТЦ по прежнему не соблюдается масочный режим. Фото: Василий Вахрин

В Перми 30 августа прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Напомним, в минувшую пятницу были частично сняты ограничительные меры, ТЦ и ТРК разрешили работать в выходные с строгим соблюдением всех необходимых мер. Специалисты регионального Роспотребнадзора вышли с проверками и выявили в ряде ТЦ и ТРЦ нарушения санитарных требований при работе фуд-кортов, детских игровых комнат и других мест массового скопления людей.

- Там допускаются несоблюдение безопасной социальной дистанции, отсутствуют дезинфицирующие средства, - сказал глава пермского Роспотребнадзора Виталий Костарев. - Кроме того, опрос новых инфицированных, выявленных за неделю, показал, что 84% из них посещали торгово-развлекательные центры и могли быть инфицированы в них.

На Оперштабе отметили, что проверки будут организованы ежедневного. В случаях, если в ТЦ и ТРК не усилят контроль и не исключат нарушения, Оперштаб будет вынужден принять решение о введении новых ограничительных мер в отношении работы фуд-кортов и мест развлечений.

Напомним, в Прикамье до 30 сентября запрещена работа ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений. Ограничена деятельность кафе, ресторанов и других организаций общественного питания в период с 1.00 до 6.00 часов. Не допускается проведение физкультурных, спортивных и культурных, и ряда других мероприятий.