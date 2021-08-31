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Общество31 августа 2021 6:43

С территории Красных казарм в Перми вывозят ржавую военную технику

Видео было снято 30 августа
Анна Маркова
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С территории Красных казарм вывозят ржавую технику.

С территории Красных казарм вывозят ржавую технику.

Фото: Анна Маркова

В Перми 30 августа на площади Карла Маркса были замечены два трала, которые вывозили с территории Красных казарм ржавую военную технику.

Как известно на этой территории раньше располагались части 385-й Гвардейской Одесской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени артиллерийской бригады. В 2008 уже все здания опустели, а войсковые подразделения вывели.

В 2011 году Минобороны продало участок под застройку жилыми домами.

Сейчас часть территории Красных казарм больше напоминает кладбище старой военной техники.

С территории Красных Казарм вывозят ржавую технику
Видео: Анна Маркова.