С территории Красных казарм в Перми вывозят ржавую военную технику

С территории Красных казарм вывозят ржавую технику. Фото: Анна Маркова

В Перми 30 августа на площади Карла Маркса были замечены два трала, которые вывозили с территории Красных казарм ржавую военную технику.

Как известно на этой территории раньше располагались части 385-й Гвардейской Одесской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени артиллерийской бригады. В 2008 уже все здания опустели, а войсковые подразделения вывели.

В 2011 году Минобороны продало участок под застройку жилыми домами.

Сейчас часть территории Красных казарм больше напоминает кладбище старой военной техники.