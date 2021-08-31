В Пермском крае за сутки коронавирус обнаружили в 23 территориях

Всего в Пермском крае выявлено 87293 жителя с коронавирусной инфекцией. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 472 жителей в 23 территориях региона.

Больше всего случаев в Перми – 157. На втором месте – Лысьвенский городской округ, там 66 положительных тестов. На третьем месте – Октябрьский городской округ - 34 заболевших.

В Березниках коронавирус подтвердился у 33 жителей, в Соликамском городском округе – у 26, в Березовском муниципальном округе – у 23, в Чердынском городском округе – у 21, в Чусовском городском округе – у 20.

В Уинском муниципальном округе заболели 17 жителей, в Чайковском – 13, в Осинском городском округе – 11, в Кунгуре – 9, в Пермском муниципальном районе – 8.

По 7 случаев COVID-19 в Горнозаводском городском округе и Кунгурском муниципальном районе. В Добрянском городском округе коронавирусная инфекция у 6 человек, в Губахе – у 5, в Куединском муниципальном округе – у 3, в Красновишерском городском округе – у 2.

По одному заболевшему в четырех территориях Пермского края. Это Ординский муниципальный округ, Верещагинский, Краснокамский и Чернушинский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 87293 жителя с коронавирусной инфекцией.