В Мотовилихинском районе Перми появится новая остановка

В Перми с 1 сентября появится новая автобусная остановка «улица Ивановская». Фото: Василий Вахрин

В Перми с 1 сентября появится новая автобусная остановка «улица Ивановская» по четной стороне улицы Якова Свердлова. В сторону центра на ней будут останавливаться автобусы №16, №18, №24, №32, №36, №38, №77 и №78.

Раньше пермякам приходилось идти на остановку «Рабочий поселок» на улице Уральской, которая находится на большом расстоянии от жилого массива.

Кстати, просьбам жителей в маршруты некоторых автобусов добавили дополнительные остановки.

Автобусы №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2», №49 «микрорайон Заозерье – станция «Пермь-2»,

№50 «микрорайон Крохалева – станция «Пермь-2»

№54 «улица Мильчакова – станция «Пермь-2» – микрорайон Хмели» в направлении станции «Пермь-2», будут останавливаться на остановке «улица Локомотивная».

Автобусы №69 «микрорайон Ива – улица Грачева» в сторону площади Дружбы теперь делают остановку на «улица Макаренко (по бульвару Гагарина)».

На автобусном маршруте №53 «Центральный рынок – 10-й микрорайон» добавлена остановка «улица Пушкина (по требованию)».

На время реконструкции улицы Карпинского на автобусном маршруте №28 «проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» добавлена остановка «Школа №3» по улице Советской Армии.