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Происшествия30 августа 2021 18:52

«9 дней прошло, а мы ее еще не похоронили». Родственники зверски убитой 21-летней девушки копят деньги на погребение

Следователи сообщили им, когда можно будет забрать тело
Анна Маркова
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Ангелину Т., похоронят после проведения всех необходимых экспертиз.

Ангелину Т., похоронят после проведения всех необходимых экспертиз.

В Перми родственники жестоко убитой 21-летней Ангелины Т., в убийстве которого подозревают ее бывшего парня, в понедельник, 30 августа, отмечали 9 дней с ее гибели.

- Сегодня 9 дней, как Ангелины нет с нами, а мы все еще ее не похоронили, - говорят родственники погибшей девушки. – Следователи нам сказали, что тело отдадут не раньше, чем через месяц. Так как последние годы Ангелина жила у своей тети, с мамой отношения были сложные, все легло на ее плечи. Она очень тяжело переживает, до сих пор не может прийти в себя. Пока мы копим деньги на похороны.

Если вы хотите помочь семье, деньги на погребение можно перечислить тете Ангелины по номеру телефона +79127879646 Елена Владимировна Т.

Напомним, шокирующая новость о том, что 21-летнюю Ангелину Т., нашли мертвой, пришла 26 августа. О том, что девушка пропала, стало известно от волонтеров, которые объявили ее в розыск. Последний раз девушку видели утром 22 августа.

Спустя трое суток после исчезновения девушку обнаружили мертвой в одной из квартир в Кировском районе Перми. Она была жестоко убита, ее тело расчленили, уложили в пакеты и спрятали в холодильник.

25-летнего подозреваемого в преступлении задержали на территории Пермского края. Известно, что молодой человек наблюдается у психиатра и неоднократно проходил лечение в специализированном медицинском учреждении.

Следователи СКР по Кировскому району Перми возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого установили и задержали у бабушки в одном сел Нытвенского района.

Суд избрал ему меру пресечения, он будет под стражей 2 месяца, пока идет следствие. На заседании молодой человек признал свою вину, но сказал, что не сожалеет о том, что сделал.

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