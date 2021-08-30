В Пермском крае осудили мужчину, который убил племянника-подростка и закопал в лесу

Дядя закопал племянника сначала в огороде, а потом вывез в лес. Фото: СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае прошел суд над 42-летним мужчиной, который убил своего несовершеннолетнего племянника. Преступление оставалось нераскрытым 6 лет, сейчас в уголовном деле поставлена точка. Подробности преступления рассказали в СКР по Пермскому краю.

Вечером 8 сентября 2014 года мужчина был в доме своей матери в поселке Зюкайка Верещагинского района. Там он поссорился со своим племянником. Он избил подростка, от травм мальчик скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления мужчина закопал тело подростка в огороде возле дома, а потом перезахоронил его в лесу, недалеко он поселка.

Все эти годы следователи не переставали работать над этим уголовным делом, они собирали доказательства причастности обвиняемого и обнаружили останки несовершеннолетнего.

- Для установления всех обстоятельств по уголовному делу проведено 9 различных судебных экспертиз, в том числе сложные молекулярно-генетические и медико-криминалистические экспертизы, в качестве свидетелей допрошено более 100 человек, проведено более 10 осмотров мест происшествий, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Следователю удалось установить все обстоятельства произошедшего и получить объективные доказательства причастности к совершению преступления обвиняемым, который полностью признал свою вину.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.