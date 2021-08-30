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Происшествия30 августа 2021 17:39

В Пермском крае дело 19-летнего парня о изнасиловании девочки передано в суд

Преступление произошло в Чердынском районе
Анна Маркова
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Уголовное дело следователи передали в суд.

Уголовное дело следователи передали в суд.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае на скамье подсудимых оказался 19-летний молодой человек. Ему предъявлено обвинение по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Дело расследовалось Чердынским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю.

В июле 2020 года обвиняемый в квартире своих знакомых, изнасиловал девочку, зная о ее малолетнем возрасте.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР по Пермскому краю.