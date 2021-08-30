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Общество30 августа 2021 16:41

В Перми школу в ЖК «Арсенал» передают в собственность города

Документы переданы в Росреестр
Анна Маркова
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Школу и детский сад в ЖК "Арсенал" передадут в собственность города.

Школу и детский сад в ЖК "Арсенал" передадут в собственность города.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми многострадальную школу в ЖК «Арсенал», а также детский сад передают в собственность города. Документы, направленные застройщиком «Сатурн-Р» в администрацию Перми, переданы в Росреестр, об этом сообщает издание Business Сlass. После завершения юридических процедур начнется закупка необходимого оборудования. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, суд постановил передать школу по ул. Василия Татищева, 7 в собственность муниципалитета.