В Перми школу в ЖК «Арсенал» передают в собственность города

Школу и детский сад в ЖК "Арсенал" передадут в собственность города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми многострадальную школу в ЖК «Арсенал», а также детский сад передают в собственность города. Документы, направленные застройщиком «Сатурн-Р» в администрацию Перми, переданы в Росреестр, об этом сообщает издание Business Сlass. После завершения юридических процедур начнется закупка необходимого оборудования. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, суд постановил передать школу по ул. Василия Татищева, 7 в собственность муниципалитета.