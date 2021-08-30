Насиловали, вымогали деньги и представлялись полицейскими: в Пермском крае банда пыталась обжаловать приговор

Осужденные попытались обжаловать приговор, но краевой суд решение оставил в силе.

В Пермском краевом суде пятеро осужденных за вымогательство в особо крупном размере, двое из которых изнасиловали девушку, пытались обжаловать приговор. Подробности преступления рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В ноябре 2018 года в полицию пришла девушка и рассказала, что в съемной квартире двое мужчин не отпускают и насилуют ее подругу. Информация подтвердилась, квартиру пришлось брать штурмом Росгвардейцам. Они задержали двоих мужчин 1979 и 1994 годов рождения.

Через несколько дней в полицию обратился житель микрорайона Парковый и заявил, что сотрудники наркоконтроля вымогают у него 1 миллион рублей.

Выяснилось, что потерпевшего разыграли, а к преступлению причастны задержанные за изнасилование и трое их знакомых. Никто из них отношения к службе в правоохранительных органах не имел.

Разыграли настоящий спектакль, представились сотрудниками нарконтроля и попросили потерпевшего пройти с ними в "служебный" автомобиль.

- При «задержании» один из них подкинул молодому человеку пакет с белым веществом, - рассказали в ГУМВД по Пермскому краю. - Затем, под предлогом привлечения к уголовной ответственности и разглашения несуществующих данных, начали требовать деньги. Для убедительности вымогатели привлекли 21-летнюю знакомую, которая сыграла роль эксперта-криминалиста. Девушка прямо в машине, без специальных исследований, сделала заключение о том, что в упаковке находятся наркотические средства.

Напуганный молодой человек передал обидчикам 70 тысяч рублей и написал расписку, по которой должен был псевдополицейским еще 1 миллион рублей.

Молодого человека отпустили, он пришел в полицию и рассказал о произошедшем. Подозреваемых задержали в кратчайшие сроки.

Деньги вымогатели разделили между собой, двое злоумышленников сняли квартиру на улице Петропавловская, где и изнасиловали девушку.

- Дзержинский районный суд приговорил пятерых участников группы к лишению свободы на срок от 4 до 15 лет, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Девушке, которая играла роль эксперта-криминалиста суд назначил 4 года условно. Вышестоящая инстанция оставила приговор без изменений.