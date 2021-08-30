В Перми на месяц опечатали ресторан «Августин»

Приставы опечатали ресторан "Августин". Фото: Александр ГЛУЗ

В Перми ресторан «Августин», который находится на Комсомольском проспекте, 32 закрыли на 30 суток. Судебные приставы опечатали двери заведения по решению суда. Как оказалось, с 2014 года владелец «Августина» не выполняет предписания Госпожнадзора.

- Во время проверок ресторана сотрудники МЧС неоднократно отмечали, что лестница на путях эвакуации не соответствует необходимому пределу огнестойкости, - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. - Никаких мер по устранению руководством ресторана не принималось. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности пломб.