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Общество30 августа 2021 14:51

В Перми на месяц опечатали ресторан «Августин»

Владелец заведения на протяжении 6 лет не выполняет требования Госпожнадзора
Анна Маркова
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Приставы опечатали ресторан "Августин".

Приставы опечатали ресторан "Августин".

Фото: Александр ГЛУЗ

В Перми ресторан «Августин», который находится на Комсомольском проспекте, 32 закрыли на 30 суток. Судебные приставы опечатали двери заведения по решению суда. Как оказалось, с 2014 года владелец «Августина» не выполняет предписания Госпожнадзора.

- Во время проверок ресторана сотрудники МЧС неоднократно отмечали, что лестница на путях эвакуации не соответствует необходимому пределу огнестойкости, - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. - Никаких мер по устранению руководством ресторана не принималось. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности пломб.