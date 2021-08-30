«Стоим за справкой больше часа». Жители Перми жалуются на очереди в детской поликлинике

В очередь к педиатру в поликлинике на улице Революции, 8 в Перми.

Пациентов детской поликлиники № 3 в Перми с самого утра в понедельник ждал неприятный сюрприз – огромные очереди к педиатру. Они прислали в редакцию видео и пожаловались на хаос и неразбериху в медицинском учреждении, путаницу в очередях и неработающую электронную очередь. На кадрах заполненный мамочками с детьми коридор поликлиники.

- Наш сад открылся после отпусков воспитателей, я с ребенком пошла в нашу поликлинику на улице Революции, 8, чтобы взять справку, - рассказала Мария. – Пришли к 10 утра, надеясь, быстро получить ее в доврачебном кабинете, но, не тут-то было.

На двери доктора висело объявление – врач в отпуске с 15 августа, до 5 сентября, придется идти к участковому. Только я заглянула в коридор, где кабинеты педиатров и ужаснулась - десятки ребятишек с мамами ждут очереди на прием. Оказалось, что и наш педиатр тоже в отпуске. Прием сразу двух участков ведет один врач. Я хочу сказать большое спасибо нашему замечательному доктору Шутовой Галине Валентиновне, он четко быстро принимает детей, но невозможно справиться с таким потоком одному, а посетители идут и идут. На вопрос заведующей: «Почему такие очереди?», ответила: «Врачи в отпуске!». Мы не против, но в регионе высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, зачем создавать коллектив в очереди из здоровых детей, которым нужна справка и больных – одновременно? В очереди за справкой мы простояли больше часа.

Также Мария рассказала, что в поликлинике в прошлом году сделали ремонт, привезли стойки для выдачи талонов, но они почему-то не работают, стоят прикрытые черными пакетами.

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