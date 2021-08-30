На «Азоте» увеличится выработка слабой азотной кислоты

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» началось техническое перевооружение отделения Б цеха №5, где производится слабая азотная кислота. Мероприятие реализовано в рамках инвестиционного проекта по увеличению мощности производства гранулированной аммиачной селитры.

В августе модернизирован первый из шести агрегатов УКЛ отделения Б. В контактном аппарате заменили поддерживающее устройство - специальную конструкцию, на которой лежат катализаторные сетки.

- Контактный аппарат работает при высокой температуре - 900 градусов С, - объясняет Евгений Стрельников, начальник цеха №5 – слабой азотной кислоты филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»: - Для того, чтобы минимизировать напряжение и деформацию металла, поддерживающее устройство мы изготовили по специальному заказу из нержавеющей жаропрочной стали. Такое техническое решение применили впервые: для нас рассчитали коэффициент теплового расширения и учли все особенности строения контактного аппарата.

В рамках инвестиционного проекта прошло обновление абсорбционной колонны. В ней заменили внутренние устройства – три тарелки и охлаждающие змеевики на шести тарелках, которые позволяют снизить вероятность закисления водооборотного цикла. В главной машине цеха - турбокомпрессоре (ГТТ 3М) - заменили статорные и роторные лопатки.

- Реконструкция отделения Б цеха №5 рассчитана на два года, - рассказал Андрей Михеев, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по развитию. - Она даст возможность увеличить мощность производства неконцентрированной азотной кислоты на 230 тонн в сутки. Это отразится на производстве одного из самых востребованных продуктов - гранулированной аммиачной селитре. Агрегат АС-72/2 цеха №3А сможет выдавать 2 100 тонн продукта в сутки, что будет на 350 тонн больше существующей производительности.

Вложения холдинга «Уралхим» в инвестиционный проект по увеличению выработки аммиачной селитры в целом составят 1,2 млрд рублей.

Андрей Михеев, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по развитию