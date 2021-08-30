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Общество30 августа 2021 11:54

В Перми стартовала обкатка трамвайных путей по улице Уральской

Трамвайное движение планируется запустить в сентябре
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Администрация города Перми

Фото: Администрация города Перми

В Перми началась обкатка отремонтированного участка трамвайных путей на улице Уральской. Как пояснили в пресс-службе городской мэрии, сейчас пути обкатывают на участке до ТЦ «Гудвин». Подрядчик сосредоточился на обновлении трамвайного кольца в районе улицы 1905 года.

Запустить движение электротранспорта планируется в сентябре. Полностью завершить все ремонтные работы по контракту подрядчик должен в ноябре.

Напомним, что капремонт трамвайных путей на участке от перекрестка улиц Уральской и Розалии Землячки до улицы 1905 года, включая разворотное кольцо «Висим», стартовал с начала 2021 года. С тех пор по улице Уральской было прекращено движение трамваев.