Прикамские полицейские спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку

. Фото: архив "КП"

В Пермском крае стражи порядка спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку. Как рассказали «КП-Пермь» в полиции, на днях к ним обратилась жительница Карагайского района и сообщила, что ее 60-летняя знакомая грибница отправилась в лес. Но потерялась в районе станции Обва.

Пенсионерка смогла дозвониться подруге со своего телефона и попросила о помощи. Но вскоре ее телефон разрядился и она осталась без связи.

На место поиска выехала следственно-оперативная группа. Полицейские включили сигнальную сирену на патрульной машине. А ее звуки из леса услышала потерявшаяся пенсионерка и вышла на сигнал. Стражам порядка оставалось только доставить женщину обратно домой.