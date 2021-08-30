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Происшествия30 августа 2021 10:47

Прикамские полицейские спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку

Грибница вышла на звуки сигнальной сирены
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Пермском крае стражи порядка спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку. Как рассказали «КП-Пермь» в полиции, на днях к ним обратилась жительница Карагайского района и сообщила, что ее 60-летняя знакомая грибница отправилась в лес. Но потерялась в районе станции Обва.

Пенсионерка смогла дозвониться подруге со своего телефона и попросила о помощи. Но вскоре ее телефон разрядился и она осталась без связи.

На место поиска выехала следственно-оперативная группа. Полицейские включили сигнальную сирену на патрульной машине. А ее звуки из леса услышала потерявшаяся пенсионерка и вышла на сигнал. Стражам порядка оставалось только доставить женщину обратно домой.