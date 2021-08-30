«Уралкалий» опубликовал финансовую отчетность по международным стандартам за первое полугодие 2021 года

Фото: ПАО «Уралкалий»

ПАО «Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, опубликовало промежуточную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2021 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручкам выросла на 10% и составила 1 млрд 460 млн долларов США. При этом чистая выручка2 выросла на 8% и составила 1 млрд 147 млн долларов США. EBITDA (прибыль до налогообложения) выросла на 31% и составила 748 млн долларов США.

- Постепенное восстановление спроса на основных рынках потребления продукции «Уралкалия» на фоне общего роста цен на хлористый калий позволило Компании показать хорошие финансовые показатели по итогам отчетного периода. Фундаментальные характеристики отрасли по-прежнему остаются сильными, и мы полагаем, что рыночная конъюнктура во второй половине 2021 года продолжит улучшаться, - отметил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.

Улучшены и производственные показатели деятельности «Уралкалия». Так, объем производства по сравнению с прошлым полугодием вырос на 19% и составил 6,2 млн тонн хлористого калия.