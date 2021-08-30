На Нагорном мужчина провалился в строительную яму

. Фото: Василий Вахрин

В Перми в микрорайоне Нагорный в районе автобусной остановки Геологов (улица Космонавта Леонова, 60) мужчина упал в 3-х метровую строительную яму. Случай произошел вечером 29 августа.

Как сообщает источник «КП-Пермь», выбраться пострадавшему помогли прохожие. А после он сам, как ни в чем не бывало, покинул место происшествия. Прибывшие спасатели уже не обнаружили его на месте.

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